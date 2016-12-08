Греф назвал «качественной» сделку по приватизации «Роснефти»

Президент Сбербанка Герман Греф оценил сделку по приватизации 19,5% акций «Роснефти» как сделку «с хорошим результатом». Об этом он сообщил журналистам по итогам прямой линии с сотрудниками банка, передает в четверг, 8 декабря, RNS.

«Мне кажется, что сделка очень качественная. Ее только можно очень-очень позитивно оценить. Я могу только поздравить команду, которая этим занимается», - отметил Греф.

«Выйти на рынки, боюсь, что легче не станет, потому что это вопрос санкций, а не вопрос приватизации. А то, что это очень крупная сделка, очень успешная, с маленьким дисконтом <...> Для сегодняшней ситуации 5% дисконта - это очень хороший результат», - подчеркнул президент кредитной организации (цитата по «Интерфаксу»).

В среду вечером после закрытия торгов главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что 19,5% акций компании у «Роснефтегаза» купит консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 10,5 млрд евро.

Glencore сообщил, что покупает пакет за 10,2 млрд евро. С чем связана разница сумм сделок, пока выяснить не удалось – представитель Glencore на вопрос не ответил, связаться с представителем «Роснефти» не удалось.