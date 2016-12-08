Песков заверил, что Путин не имел отношения к приватизации «Роснефти»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль и президент России Владимир Путин не имеют никакого отношения к подготовке и сделке по продаже пакета компании «Роснефть».

«Кремль не имел отношения к подготовительной работе. У президента Путина каких-либо контактов по сделке также не было», – ответил Песков на просьбу рассказать о деталях приватизации компании.

На вопрос, контактировал ли президент России Путин, к примеру, с эмиром Катара перед продажей акций нефтяной компании, Песков сказал: «Подготовкой занимался лично [глава "Роснефти" Игорь] Сечин и его команда, о чем он, собственно, доложил вчера президенту».

«Детали сделки привести вам не могу. Это могут сделать наши коллеги из компании "Роснефть", – заключил Песков.

В среду вечером после закрытия торгов главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что 19,5% акций компании у «Роснефтегаза» купит консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 10,5 млрд евро.

После Glencore сообщил, что покупает пакет за 10,2 млрд евро. С чем связана разница сумм сделок, пока выяснить не удалось – представитель Glencore на вопрос не ответил, связаться с представителем «Роснефти» не удалось.