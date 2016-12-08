Силуанов: Конвертация валюты за акции «Роснефти» будет постепенной

Валюта от сделки по продаже 19,5% акций «Роснефти» будет конвертироваться в рубли для зачисления в федеральный бюджет постепенно, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Средства в иностранной валюте постепенно, по заранее согласованному графику, будут конвертироваться в рубли, поэтому давления на рубль одномоментного не произойдет», - пояснил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что от сделки бюджет России получит 703,5 млрд руб. «Эти деньги поступят в бюджет, мы рассчитываем, в промежутке от 15 до 20 декабря. Эти деньги позволят профинансировать нам все наши расходы, которые запланированы в текущем году, без увеличения дефицита бюджета», - добавил Силуанов.

Законом о бюджете на 2016 г. предусмотрен дефицит в размере 3,7% ВВП.