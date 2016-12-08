Средства от продажи акций «Роснефти» поступят в бюджет до 15 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие в сделке по продаже госпакета акций «Роснефти» каких-либо политических моментов. «Однозначно можно сказать, что эта сделка исключительно коммерческая. В ходе этой сделки все руководствовались и руководствуются только коммерческими интересами. Какие-либо политические аспекты здесь отсутствовали и отсутствуют полностью», – заявил Песков.

Он добавил, что «с политической точки зрения мы убедились, что российские активы, особенно ведущие активы, представляют большой интерес для инвесторов как внутри страны, так и за рубежом».

Песков выразил уверенность в том, что деньги, вырученные в результате сделки, поступят в бюджет, как и планировалось, до конца текущего года. «Существует ориентир – 15 декабря. Этот ориентир фигурирует в соответствующих решениях правительства, и его никто не отменял», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

В среду вечером после закрытия торгов главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что 19,5% акций компании у «Роснефтегаза» купит консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 10,5 млрд евро.

Glencore сообщил, что покупает пакет за 10,2 млрд евро. С чем связана разница сумм сделок, пока выяснить не удалось – представитель Glencore на вопрос не ответил, связаться с представителем «Роснефти» не удалось.