Россия перед встречей с ОПЕК в Вене проведет дополнительные переговоры с рядом стран – Reuters

Россия запланировала дополнительные встречи со странами-нефтепроизводителями, они намечены на пятницу, т. е. до совещания ОПЕК с не членами картеля 10 декабря в Вене. Это Reuters сообщил источник в российском правительстве. По его словам, Россия видит риски, которые могут последовать за заключением соглашения, если ряд вопросов не будет решен предварительно. «Для сделки критически важно стопроцентное ее выполнение, - сказал он. - Для стран - не членов ОПЕК важно принять ответственный подход к соглашению». Какие страны, не входящие в ОПЕК, он имел в виду, он не сказал.

Министерство энергетики России не ответило оперативно на запрос агентства о комментарии. Руководитель ведомства Александр Новак планирует участвовать в переговорах 10 декабря.

У источника Reuters также есть вопросы, будут ли выполнять условия соглашения и страны, входящие в картель, добавил он. Он объяснил, что имеется в виду рост добычи странами ОПЕК в ноябре. Исследование Reuters показало, что добыча ОПЕК в ноябре выросла на 370 000 баррелей в сутки.

Страны ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр. в день с 1 января 2017 г. Картель ждет, что другие страны сократят добычу на 600 000 барр. в день. Россия обещала взять на себя половину. О снижении добычи с нефтяными компаниями говорил президент России Владимир Путин. Все пропорционально снизят добычу, объяснял ранее Новак. Но специального постановления не будет, уточнил в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович: «У нас же нет какого-то международного договора, который давал бы такие возможности».

8 декабря Новак сказал, что сможет представить окончательные цифры по сокращению добычи Россией после того, как с ОПЕК будут достигнуты окончательные договоренности. Он также сказал, что во встрече в Вене могут принять участие не входящие в картель Оман, Мексика, Азербайджан. США (в тройке лидеров по нефтедобыче) не будут участвовать. Reuters добавляет, что участие в переговорах подтвердил и Казахстан. Эта страна, Россия и Азербайджан являются крупнейшими нефтепроизводителями в бывшем СССР.