Еврокомиссия может получить доступ к контрактам на поставки газа в ЕС

Норма о возможности доступа Еврокомиссии (ЕК) к контрактам на поставки газа может быть включена в регламент о безопасности газовых поставок Евросоюза, сообщил ТАСС источник в ЕК, знакомый с текстом документа.

«В регламент ЕС о безопасности газовых поставок планируется включить норму о возможности доступа ЕК к коммерческим контрактам (в тех случаях, когда на внешнего поставщика и аффилированные с ним компании приходится более 40% потребления газа в какой-либо конкретной стране ЕС)», - сказал он.

Источник отметил, что этот критерий представляет собой косвенную дискриминационную меру в отношении «Газпрома», который подпадает под этот норматив в первую очередь.

Собеседник агентства также отметил, что в феврале 2016 г. Еврокомиссия обнародовала новый пакет документов в сфере энергобезопасности, который предполагает принятие решения об обязательном согласовании с ЕК межправсоглашений государств Евросоюза с третьими странами еще на этапе переговоров.