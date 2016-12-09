Оператор газопровода «Северный поток – 2» и Allseas подписали соглашение по прокладке труб

Nord Stream 2 AG и Allseas в ходе международного тендера подписали соглашение о намерениях по обеспечению мощностей для морской трубоукладки газопровода «Северный поток - 2» через Балтийское море, говорится в сообщении Nord Stream 2.

Соглашение обеспечивает выполнение работ по морской трубоукладке первой нитки компанией Allseas и предусматривает возможность законтрактовать у Allseas мощности для укладки второй нитки в течение I квартала 2017 г.

В этот период продолжатся переговоры по финализации условий контракта.

Другие тендеры по поставке необходимых материалов и услуг для проекта, включая трубоукладку в прибрежных водах в России и Германии, продолжаются.

Директор проекта компании Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что команда «Северного потока - 2» в ближайшие недели продолжит работу по окончательному согласованию и оптимизации условий трубоукладки обеих ниток.