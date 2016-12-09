Медведев поручил продумать вопрос о повышении дивидендов «Роснефти»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости увеличить дивиденды нефтяной компании «Роснефть».

«Для улучшения работы компании я дал поручение подумать о применении целого ряда возможностей и льгот для обеспечения деятельности "Роснефти", в частности по месторождениям, которые истощаются, у которых уровень обводнения выше определенных норм», - подчеркнул он.

По словам Медведева, он подписал все нормативные акты, необходимые для оформления соглашения по приватизации 19,5% «Роснефти». Как считает глава правительства, это крупнейшая сделка в нефтегазовой сфере по продаже активов текущего года.

Премьер указал, что во время проработки возможных вариантов инвестирования «Роснефть» вступала в переговоры с разными возможными покупателями, «но в конечном счете сложился такой альянс между нефтетрейдером Glencore и Катарским фондом».

«Это не значит, что не было других заинтересованных лиц», - заметил он. В частности, переговоры велись с японскими, корейскими, ближневосточными, европейскими компаниями.

Медведев констатировал, что в общей сложности от реализации двух пакетов нефтяных компаний - «Роснефти» и «Башнефти» - в российский бюджет поступит сумма, превышающая 1 трлн руб.

Он также выразил надежду на то, что в результате этих сделок и будущих изменяется инвестиционная привлекательность российских активов и российской экономики.