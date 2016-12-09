Новак: разногласий по цене на газ на IV квартал у Украины и России нет

Разногласий между Украиной и Россией по цене на российский газ на IV квартал 2017 г. нет, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак по итогам газовых переговоров России, Украины и ЕС в пятницу, 9 декабря, в Брюсселе.

«В этот раз у нас нет разногласий по цене, потому что и украинская сторона, и российская сторона подтверждают, что цена на газ, которая формируется в этом квартале, в частности в декабре месяце, в соответствии с формулой по контракту, абсолютно конкурентоспособна и на сегодня она ниже цен, которые складываются на спотовых рынках», - сказал он.

По его словам, Украина готова купить от 1,5 до 4 млрд куб. м газа в зимний период.

При этом предправления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что договориться с Россией о допсоглашении к контракту на покупку газа у «Газпрома» не удалось.

«Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать допсоглашение. Без него покупка российского газа в соответствии с контрактом между «Нафтогазом» и «Газпромом» невозможна», - указал он.

Новак в свою очередь подчеркнул, что «Нафтогаз» и российский «Газпром» продолжат соответствующие консультации по поставкам газа.

«И мы подтверждаем, что российская сторона готова обеспечить надежные поставки газа как Украине, так и европейским потребителям в рамках тех двух контрактов, которые продолжают действовать с 2009 по 2019 г.», - резюмировал он.