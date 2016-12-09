«Главгосэкспертиза» согласовала проектную документацию по стадиону «Крестовский» в Петербурге

«Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение на дополнительную корректировку проектной документации по стадиону на Крестовском острове в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации города.

Строительные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком и завершатся 26 декабря, говорится в сообщении. Стоимость строительства стадиона - 42 млрд руб., генподрядчик с августа этого года – «Метрострой».

В ноябре стало известно, что комитет по строительству Петербурга и ФАУ «Главгосэкспертиза России» расторгли контракт на проведение экспертизы, так как сроки согласования с силовыми ведомствами превысили срок самого контракта на экспертизу.