ФК «Зенит» получит стадион «Крестовский» на 49 лет за 1 рубль

Взамен клуб должен вложить 500 млн рублей в оборудование и тратить около 600 млн рублей в год на его эксплуатацию

Администрация Петербурга намерена передать строящийся стадион на Крестовском острове в эксплуатацию футбольному клубу «Зенит», следует из постановления правительства города. «Зенит» получит стадион по концессионному соглашению не менее чем на 49 лет, сказано в меморандуме о передаче объекта. По условиям соглашения земельные участки под стадионом и другим имуществом передаются клубу в аренду, а власти компенсируют часть арендной платы. При этом ставка налога на имущество на объекты концессионного соглашения по закону обнулена. Если этот закон будет изменен, то администрация обеспечит окупаемость инвестиций клубу, следует из документа. В итоге за пользование стадионом клуб ежегодно будет платить не более 1 руб.

За это «Зенит» обязан нести все эксплуатационные расходы на поддержание стадиона согласно меморандуму. Эксплуатация стадиона обойдется примерно в 600 млн руб. в год, оценивали раньше чиновники городской администрации. Кроме того, «Зенит» обязан вложить 500 млн руб. в покупку оборудования и материалов, которые понадобятся для эксплуатации объекта. Так, клуб за свой счет должен проводить текущий ремонт, а также нанимать персонал для эксплуатации и содержания стадиона, а город, в свою очередь, – устранять допущенные при строительстве недостатки, которые клуб обнаружит в процессе эксплуатации.

При этом все доходы от эксплуатации стадиона на Крестовском острове, включая доходы от продажи билетов, сувенирной продукции, от общественного питания, продажи еды и напитков, звуковой и наружной рекламы, проведения спортивных мероприятий и др. будет получать «Зенит», сказано в меморандуме.

В ожидании конца 26 декабря 2016 г. власти Петербурга планируют сдать стадион на Крестовском острове. Общая стоимость объекта, который начали строить 10 лет назад, – около 42 млрд руб. Стройку финансирует городской бюджет. Петербург – столица Кубка конфедераций, матчи которого пройдут уже летом 2017 г. Также на стадионе состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 г.

Пока «Зенит» проводит все домашние матчи на стадионе «Петровский», которым и управляет с апреля 2009 г. Контрольно-счетная палата в 2015 г. сделала заключение о неэффективном управлении стадионом. «Зенит» инвестировал более 1 млрд руб. в капремонт и развитие инфраструктуры «Петровского», парировал тогда представитель клуба. Стоимость услуг управления составляет 125 000 руб. в месяц, следует из годового отчета управляющей компании «Петровского». Кроме этого аренда арены обходится ФК «Зенит» в 2 млн руб. за матч. «Петровский», по данным гендиректора клуба Максима Митрофанова на весну 2014 г., приносил клубу около 15 млн евро ежегодно.

Случаи, когда стадион находится в муниципальной собственности, есть и в Европе, отмечает гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша, но чаще сами клубы несут расходы на строительство арен и, соответственно, владеют ими. Доходы от стадионов составляют значительную часть выручки европейских клубов. По данным Deloitte, футбольный клуб Real Madrid заработал на домашнем стадионе более 129 млн евро (около 22% от годового бюджета клуба), Arsenal – более 132 млн евро (30%), Milan – 22,3 млн евро (11%).

Годовой бюджет «Зенита» – около 150–170 млн евро в зависимости от сезона, говорил в мае 2016 г. Митрофанов в интервью ТАСС. Тогда потенциальную выручку от эксплуатации стадиона на Крестовском острове он оценивал в 1,5–2,5 млрд руб., т. е. в 12–22% бюджета клуба (при среднем курсе 74,36 руб. в мае, по данным ЦБ).

Концессионное соглашение чрезвычайно выгодно для ФК «Зенит», но невыгодно для Петербурга и его жителей, которые своими налогами оплатили строительство стадиона (см. врез), считает депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Он просит губернатора объяснить причины подписания меморандума на таких условиях и рассказать, рассматривало ли правительство другие условия передачи стадиона в эксплуатацию. Закон предусматривает заключение концессионного соглашения без конкурса, если инвестор обращается в порядке частной инициативы, говорит старший юрист практики по инфраструктуре и ГЧП «Качкин и партнеры» Ирина Митина. По ее словам, размер концессионной платы законодательно не регламентирован, а меморандум не налагает обязательств на стороны, поскольку лишь фиксирует их возможные намерения.

Меморандум вступит в силу после того, как его подпишут губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент «Зенита» Александр Дюков. Губернатор, по словам его представителя, уже подписал документ. Дюков еще не подписал, знает один из чиновников Смольного. Меморандум действует до 2018 г.

Представители «Зенита» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Санкт-Петербург