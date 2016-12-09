Грузоперевозчик «Деловые линии» сообщил о погашении требований ФНС на 1,6 млрд рублей

Транспортно-логистический оператор «Деловые линии» сообщил о перечислении 1,6 млрд руб. в счет погашения полученных ранее требований ФНС. Погашение осуществлялось в течение ноября и декабря 2016 г.

В ноябре стало известно, что по ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах ООО «Деловые линии» в связи с уголовным делом о неуплате налогов на общую сумму 1,089 млрд руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России).

За способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела руководитель Главного управления собственной безопасности МВД по Северо-Западному федеральному округу Юрий Тимченко неоднократно требовал от «Деловых линий» взятку не менее 100 млн руб., сообщил вчера Следственный комитет России (СКР). По данным СКР, при получении взятки в 50 млн руб. Тимченко был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК России).