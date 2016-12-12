«Роснефть» в тяжбе с РБК оценила в 3,179 млрд рублей 0,49% своей репутации

«Роснефть» требует взыскать лишь 0,49% от стоимости своей деловой репутации и требует удовлетворить иск к РБК. Это представитель «Роснефти» заявил в Арбитражном суде Москвы на заседании по разбирательству нефтяной компании и медиахолдинга на 3,179 млрд руб. «Можно быстро прикинуть, что «Роснефть» оценивает свою репутацию примерно в 635,8 млрд руб.», – пишет корреспондент РБК. Размер компенсации должен быть справедливым, для того чтобы в дальнейшем исключить повторения распространения порочащей информации, объяснил представитель «Роснефти».

«Бухгалтерский гудвил компании составляет 217,7 млрд руб., а рыночный – более 600 млрд руб.», – объяснил позднее представитель «Роснефти» (цитата по РБК).

Он заявил, что РБК является СМИ, распространяющим информацию на всю территорию России, а его аудитория составляет 100 млн человек. «Судебная практика исходит из того, что в таких делах достаточно установить, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и являются порочащими», – говорит он.

Представители РБК назвали необоснованными и требования истца, и сумму иска. Резник предположил, что истец преследуют целью причинить имущественный вред ответчику. «Я не понимаю, в чем нас обвиняют», – сказал адвокат. «Требования истца не обоснованы. То, что мы писали в той статье, является правдой. Исходя из содержания пресс-релиза «Роснефти» и итогов встречи истца с президентом, мы все видим, что наша публикация является правдой», – цитирует его РБК. По его словам, эксперты не нашли ничего порочащего в публикации, ставшей поводом для иска. «Публикация не содержит никакой негативной информации, – заявил Резник. – Репутационный вред не доказан, потому что нет связи между нашей публикацией и нанесенным вредом. И самого вреда тоже нет».

Представитель одного из ответчиков, журналиста Максима Товкайло, также заявил, что на данный момент нет ни одного доказательства причинения вреда «Роснефти». Он добавил, что заключение об оценках репутационного вреда не может быть рассмотрено, так как его авторы не участвуют в процессе. Также он сообщил суду, что Максиму Товкайло для выполнения требований «Роснефти» потребуется более 30 000 месяцев. Ранее ответчики предъявили суду справку о доходах еще одного ответчика – Тимофея Дзядко, которая, по их мнению, подтверждает неспособность журналиста платить по иску.