Решение ОПЕК приведет к дефициту нефти во II квартале 2017 года – «Сбербанк CIB»

Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти приведет к ее дефициту во II квартале 2017 г., к концу года цены закрепятся на уровне $54 за баррель, заявил ТАСС стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research Михаил Шейбе. Он подчеркнул, что в настоящее время позитивный эффект от достигнутых на конференции в Вене договоренностей будет краткосрочным.

«Мы ожидаем, что во II квартале 2017 г. на рынке нефти возникнет дефицит и к концу года цены закрепятся на уровне $54 за баррель. Кроме того, мы полагаем, что во II квартале на рынке возникнет бэквордация (в зависимости от того, насколько точно будут выполняться требования соглашения ОПЕК). Основная цель – это таргетировать дисбаланс мирового рынка и сохраняющийся избыток нефти, являющийся "медвежьим" фактором, продолжающим давить на цену, которая уже больше года не может закрепиться выше отметки $50 за баррель», – считает экономист.

Бэквордация – это ситуация на фьючерсном рынке, когда цены на товар с продажей сегодня стоят больше, чем фьючерсные контракты. Также цены фьючерсов ближних позиций выше, чем цены на дальние позиции.

По оценкам «Сбербанк CIB», даже если не удастся в полной мере соблюсти достигнутые в Вене договоренности и добыча будет сокращена хотя бы наполовину от обещанного, это весомо повлияет на восстановление здорового баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. «Это укрепляет веру в то, что принятое решение положительно скажется на ценах в 2017 г.», – полагает Шейбе.

«С фундаментальной точки зрения ситуация на нефтяном рынке в настоящий момент остается неблагоприятной, что чревато ценовой коррекцией, которая может начаться уже на этой неделе, когда выйдут данные IEA (Международное энергетическое агентство - прим. ред.) и ОПЕК по объемам предложения за ноябрь», – добавил экономист.

30 ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет странами картеля было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 г. страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей. Так, согласно договоренности, ОАЭ сократит суточную добычу на 139 000 баррелей нефти.

10 декабря в Вене страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, подписали соглашение об ограничении добычи нефти, говорится в сообщении Минэнерго России. 11 не входящих в картель стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан, в течение полугода снизят добычу примерно на 560 000 барр. в сутки. Соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 г. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн барр. в сутки. ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн баррелей в сутки – это 62% мировой добычи.