Доллар обновил минимум за год, евро – за полтора года

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи упал ниже отметки в 62 руб. впервые с 25 октября 2016 г. Таким образом, доллар потерял 69 коп. и составил 61,8 руб., свидетельствуют данные биржи.

Курс евро также обновил минимумы, потеряв 1,07 руб. и достигнув уровня 64,98 руб. Таким низким курс евро в предыдущий раз был 30 июля 2015 г.

Российские фондовые индексы начали торги в плюсе. За 10 минут ММВБ прибавил 0,9% и поднялся до 2227 пунктов, а РТС вырос на 2,6% до 1138 пунктов. В самом начале сессии ММВБ вновь обновил исторический максимум, достигнув 2235 пунктов, а РТС повысился до максимума с сентября 2014 г. – до 1139 пунктов.

Рубль растет благодаря резко подорожавшей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 4,4%, до $56,71 за баррель.

30 ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет странами картеля было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 г. страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей. Так, согласно договоренности, ОАЭ сократит суточную добычу на 139 000 баррелей нефти.

10 декабря в Вене страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, подписали соглашение об ограничении добычи нефти, говорится в сообщении Минэнерго России. Оно открыто для присоединения других стран.

11 не входящих в картель стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан, в течение полугода снизят добычу примерно на 560 000 барр. в сутки. Соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 г. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн барр. в сутки. ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн баррелей в сутки – это 62% мировой добычи.