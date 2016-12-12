Mizuho, SMBC и JPMorgan предоставят «Газпрому» кредит на 800 млн евро

«Газпром», японские банки Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho) и Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и американский банк JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMorgan) в понедельник в Москве подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 800 млн евро сроком на 4 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Было отмечено, что подписание соглашения является очередным подтверждением многолетнего успешного сотрудничества «Газпрома» с банками Mizuho, SMBC и JPMorgan.