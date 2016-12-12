Суд удовлетворил иск «Аэрофлота» о взыскании с «Трансаэро» 101 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Аэрофлота» о взыскании с «Трансаэро" 101 млн руб. по договору поручительства от 25 декабря 2015 г., передает «Интерфакс».

26 октября 2015 г. у «Трансаэро» был аннулирован сертификат эксплуатанта. 16 декабря того же года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Сбербанка в рамках дела о банкротстве «Трансаэро» ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения.