Алекперов: Путин не предлагал «Лукойлу» участвовать в приватизации «Роснефти»

Президент России Владимир Путин не предлагал президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову поучаствовать в приватизации «Роснефти» .

«Нет, этого не было. Тема разговора была совсем другая», – сказал Алекперов в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя публикации в СМИ о том, что Путин предложил ему поучаствовать в приватизации пакета «Роснефти».

7 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту о завершении сделки по приватизации 19,5% акций «Роснефти». Покупателями и стратегическими инвесторами стал консорциум из компаний Glencore и Катарского суверенного фонда.