Президент «Лукойла» назвал свою мечту

Президент «Лукойла» Вагит Алекпееров мечтает создать одну из крупнейших энергетических компаний. Как передает ТАСС, он сказал это телеканалу «Россия 24». На вопрос, когда в последний раз ему поступало предложение продать «Лукойл», он ответил, что это было «года три назад», а после неоднократных отказов предложения поступать перестали.

На вопрос о своей мечте Алекперов ответил, что «мечтал создать компанию, сохранить компанию». «Мы это сделали, 25 лет в этом году. Очень много предложений поступало к нам продать нашу компанию, объединиться, как на территории России, так и за ее пределами. Я считаю, что мы сохраним свою стратегию развития как публичная уже не нефтяная, а энергетическая компания. Моя мечта, чтобы компания стала одним из крупнейших акционерных обществ. Я надеюсь, что я при своей жизни еще увижу это. И по объемам производства, и по капитализации», – сказал он.

По оценке президента «Лукойла», российские активы в настоящее время недооценены в два-три раза и это объясняется не только снижением цены нефти, но и политическими причинами.