«Газпром» интересуется шельфовым газовым месторождением Farzad в Иране

«Газпром» ведет переговоры об участии в освоении газового месторождения Farzad, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации NIOC, месторождение Farzad расположено на блоке Farsi примерно в 100 км в Персидском заливе, в 120 км от порта Бушер. Предполагаемый объем производства - 1 млрд куб. футов в сутки, что соответствует 10,3 млрд куб. м газа в год.

До введения санкций в отношении Ирана «Газпром» участвовал в нескольких фазах разработки одного из крупнейших месторождений газа в мире - «Южный Парс», также шельфового, на базе которого предполагалось строительство СПГ-заводов.

Во вторник зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в ходе визита в Иран с российской делегацией сообщил: «Нас интересуют проекты в сфере разведки, добычи, производства СПГ, поставки трубного газа, в том числе в Индию. У нас широкая повестка дня, консультации будут продолжены», - прокомментировал Медведев переговорную повестку дня с иранскими партнерами.