Иран договорился с «Газпромом» по долгам за «Южный Парс»

Тегеран согласовал с «Газпромом» механизм погашения задолженности перед «Газпромом» в рамках освоения месторождения «Южный Парс». Как передает «Интерфакс», это журналистам заявил зампред правления российской компании Александр Медведев.

«Газпром» (доля участия 30%) вместе с Total (40%) и Petronas (30%) участвовали в реализации 2-й и 3-й фазы освоения месторождения «Южный Парс» в иранском сегменте Персидского залива. Иранская госкомпания NIOC производила выплаты участникам проекта с 2002 по 2010 г., затем они были приостановлены в связи с усилением санкций в отношении Ирана. Остаток долга NIOC «Газпром» оценивал в $17,6 млн.