ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть на 10 000 баррелей в сутки

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 г. на 10 000 баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе ОПЕК.

В соответствии с обновленным прогнозом спрос на нефть в 2016 г. вырастет по сравнению с 2015 г. на 1,24 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по объему мирового спроса в 2016 г. повышен также на 10 000 баррелей в сутки до 94,41 млн баррелей.

Кроме того, прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2017 г. сохранен на уровне 1,15 млн баррелей в сутки, а объем спроса в 2017 г. повышен на 10 000 баррелей в сутки до уровня 95,56 млн баррелей.

В то же время ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть стран организации в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на уровне 1,9 млн баррелей, а прогноз по объему спроса - на уровне 31,9 млн баррелей. Прогноз объема спроса на нефть ОПЕК в 2017 г. эксперты ОПЕК понизили на 100 000 баррелей в сутки до 32,6 млн баррелей в сутки, что на 700 000 баррелей выше, чем в 2016 г.