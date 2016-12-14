Кудрин не верит в соглашение ОПЕК и укрепление рубля

Руководитель Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин не верит, что все страны-участники будут соблюдать договоренности о снижении добычи нефти.

«Я думаю, что достижение договоренности ОПЕК [о снижении добычи] - вполне рациональная мера. Конечно, мы не можем быть уверены, что все обязательства всех сторон будут выполнены. Это, к сожалению, уже сложившаяся проблема ОПЕК, когда не всегда выполнялись те обязательства, которые принимались. Я не верю в долгосрочное влияние этой меры на цены на нефть, это, скорее, влияние на полтора-два года», - сказал Кудрин журналистам.

Тем более в связи с договоренностями не стоит переделывать макропрогнозы или бюджетные показатели, уверен Кудрин. «Еще раз подчеркну, что в ОПЕК слабые институты и контроля, и проверки, и тем более санкций. Нет же наказания за неисполнение», - сказал руководитель ЦСР.

Кудрин также полагает, что серьезных колебаний курса рубля при цене на нефть ниже $60 за баррель ждать не стоит. «Сейчас курс [рубля] будет двигаться за ценой на нефть, это политика, которую выбрал Центральный банк и поддерживает правительство, - плавающий курс... Мне кажется, если цена на нефть не уйдет выше 60, то серьезных опасений по курсу, по укреплению курса не будет», - сказал Кудрин журналистам.

При этом Кудрин считает разумной политику правительства, стремящегося сохранить фонд национального благосостояния. «Резервный фонд создавался именно для таких ситуаций, это (его исчерпание в 2017 г.) нормально, а дальше идет фонд национального благосостояния. Правительство выбрало более или менее здравую позицию. России не все дают кредиты, и Россия может рассчитывать только на себя, и сохранение какой-то части резерва, в данном случае ФНБ, целесообразно», - сказал Кудрин.