ОПЕК рассчитывает на поддержку США по стабилизации рынка

Генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил организация ожидает присоединения большего числа стран, не входящих в организацию, к соглашению по сокращению добычи нефти. «С тем, чего мы добились, 11 не входящих в ОПЕК стран вместе с нами в ОПЕК, мы не прекратили сотрудничество. Мы ожидаем того, что другие страны, которые не входят в ОПЕК, включая США, присоединятся к нам», - приводит Прайм заявление Баркиндо.

30 ноября ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн баррелей - и подтвердила эти планы. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 000 баррелей. Сокращение будет действовать с января по июль 2017 г. с возможностью продления.

Ранее исполнительный директор американской ассоциации трейдеров NACSSA и вице-президент Fearn Oil Inc Майкл Мур заявлял РИА Новости, что США, в силу законодательства не могут присоединиться к этому договору. Американским компаниям запрещено вступать в какие-либо картели и сотрудничать с ними.