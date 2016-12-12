Рубль дорожает вслед за нефтью

После того как страны, входящие в ОПЕК, и 11 стран, не входящих в картель, 10 декабря договорились ограничить добычу нефти, цена на нее начала бурный рост. В понедельник к 12 мск стоимость нефти сортов Brent и WTI выросла на 4,8% и 3% соответственно.

Рубль на торгах в понедельник следовал вслед за ценой на нефть. На Московской бирже курс доллара в моменте – в районе 12.15 мск – опускался ниже 61 руб. (таким образом, он обновил минимум с октября 2015 г.). Однако вскоре – к 13.30. – доллар немного отыграл потери: он торговался на уровне 61,2 руб./$ (-2,2% к цене закрытия торгов в пятницу). Евро также подешевел по отношению к рублю: курс европейской валюты к 12.15 мск находился у отметки 64,5 руб., что на 2,2% ниже предыдущего биржевого закрытия. К 13.30 мск курс евро немного вырос и составил 64,8 руб. за евро.

Официальный курс доллара по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 декабря, – 61,5 руб./$. Официальный курс евро по отношению к российской национальной валюте, объявленный Банком России с 13 декабря, – 65,1 руб. за евро.

ОПЕК еще 30 ноября впервые за восемь лет договорилась сократить нефтедобычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр. в сутки с 1 января 2017 г. 11 не входящих в картель стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан, в течение полугода снизят добычу примерно на 560 000 барр. в сутки. Соглашение может быть продлено и на второе полугодие 2017 г. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн барр. в сутки. ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран в 2015 г. добывали 56,7 млн барр. в сутки – это 62% мировой добычи.

По мнению главного аналитика «ВТБ 24» Станислава Клещева, концентрированный поток позитивных новостей «очень похож на финальный залп производителей по нефтяным спекулянтам, игравшим на понижение котировок». «Закрытие «шортов» по нефти еще может продолжиться (даже с превышением отметки в $60), но среднесрочные перспективы нефтяного рынка теперь зависят от, во-первых, готовности участников «сделки» придерживаться взятых на себя ограничений и, во-вторых, способности сланцевых производителей оперативно нарастить собственное производство», – отмечает он. По его словам, эти факторы взаимосвязаны: «Чем быстрее американские сланцевые производители будут наращивать добычу, тем сильнее будет желание традиционных игроков нарушить дисциплину и возобновить борьбу за долю рынка».

«На этой неделе пройдет квартальная экспирация срочных контрактов, что в целом предполагает, что рынки пока должны остаться недалеко от текущих уровней», – рассказывает заместитель генерального директора УК «Капиталъ» по инвестициям Алексей Белкин. «После этого главным вопросом для относительно перегретых рынков станет то, насколько предвыборные обещания Трампа смогут реализоваться в конкретные меры и как это выразится в динамике инфляционных ожиданий», – добавляет он.