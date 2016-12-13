На рынке может возникнуть дефицит нефти – МЭА

Ситуация на рынке нефти в 2017 году будет в основном зависеть от тех стран, что решили сократить добычу

На мировом рынке нефти в первом полугодии 2017 г. может образоваться дефицит примерно в 600 000 баррелей в день, если все страны ОПЕК и договорившиеся с ней о сокращении нефтедобычи страны выполнят договоренности в полной мере, считают эксперты Международного энергетического агентства. В этом случае начнут сокращаться коммерческие запасы нефти, говорится в ежемесячном докладе МЭА. В странах ОЭСР с исторического максимума в июле они уже снизились на 75 млн баррелей, но по-прежнему остаются на 300 млн баррелей выше среднего уровня за пять лет.

Страны картеля 30 ноября впервые за восемь лет договорилась сократить дневную нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей. Соглашение будет действовать полгода, начиная с января. 11 не входящих в ОПЕК стран, среди которых крупнейшие – Россия, Мексика, Оман и Азербайджан, снизят добычу еще на 558 000 баррелей; об этом они договорились в прошедшие выходные.

Да этих соглашений МЭА прогнозировало, что избыток нефти сохранится по крайней мере до второго полугодия 2017 г. и следующий год может стать четвертым подряд, когда предложение будет превышать спрос. «Успех [в исполнении взятых на себя обязательств] означает укрепление цен и стабильность выручки для производителей после двух трудных лет; провал может привести к тому, что запасы нефти начнут увеличиваться четвертый год подряд, а цены снова снизятся», - говорится в докладе агентства.

Новые прогнозы основаны на тех показателях, что объявили страны ОПЕК и присоединившиеся к ним производители, отметили эксперты агентства, подчеркнув, что не предсказывают, на сколько в реальности те сократят добычу. Однако они указали, что, готовясь к переговорам, страны ОПЕК увеличили дневную добычу в ноябре на 300 000 баррелей до рекордных 34,2 млн баррелей (благодаря этому мировое предложение также выросло до исторического максимума в 98,2 млн).

Таким образом, в реальности, чтобы достичь поставленной цели в 32,5 млн баррелей в день, ОПЕК придется вывести из эксплуатации мощности не на заявленный 1,2 млн, а на 1,7 млн баррелей. А Саудовской Аравии, которая в ноябре увеличила добычу на 70 000 до рекордных 10,63 млн баррелей, нужно будет сократить ее на 572 000 вместо заявленных 486 000 баррелей в день.

Правда, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил после встречи в выходные с не входящими в картель странами, что Саудовская Аравия при необходимости может увести добычу ниже заявленной квоты в 10,06 млн баррелей. «Если кому-то требовалось доказательство, что Саудовская Аравия готова действовать решительно, чтобы сократить мировые запасы нефти, - вот оно», - написали в отчете аналитики брокерской компании PVM.

Однако не все убеждены, что договорившиеся о снижении добычи страны выполнят свои обязательства. В 17 случаях с 1982 г., когда страны ОПЕК решали сократить производство, они выполняли свои обязательства в среднем на 60%, посчитали аналитики Goldman Sachs.

Уменьшение предложения может поднять цены в диапазон $60-70 за баррель, на который ориентируются многие производители, но во многом это будет зависеть от того, как страны, известные невыполнением своих обещаний, поступят на этот раз, пишут аналитики BMI Research: «Чем выше цена барреля, тем больше соблазн нарушить квоты». Morgan Stanley напоминает также о Нигерии и Ливии, которые не включены в последнее соглашение, но наращивают добычу. Последняя, например, увеличила ее в ноябре на 70 000 до 580 000 баррелей в день, по данным МЭА.

Кроме того, более высокие цены могут привести к росту добычи сланцевой нефти в США. Там компании в последние недели, после скачка цен в результате договоренности ОПЕК, активно хеджируют поставки на 2017-2018 гг. по ценам около $55 за баррель WTI. Добыча в США с июля по октябрь, по данным Управления энергетической информации, держалась на уровне 8,4–8,5 млн баррелей в день, а затем начала понемногу расти и теперь составляет 8,697 млн баррелей.

МЭА пока осторожно оценивает перспективы роста добычи в США, указывая, что увеличение расходов на бурение там уж во многом было заложено в более ранние оценки агентства. «После двух очень трудных лет бизнес-модель сланцевых производителей в США стала гораздо более устойчивой. Тем не менее, пока не ясно, смогут ли компании и дальше получать положительный денежный поток, когда активность и капиталовложения в отрасли начнут увеличиваться и снова станут расти издержки», - пишет МЭА.