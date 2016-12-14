ФАС пока не получила ходатайство о покупке «М.видео» компанией «Сафмар»

ФАС пока не получила ходатайство о покупке «М.Видео» компанией «Сафмар», сделка потребует анализа рынка, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«В прошлый раз в случае с возможной сделкой с "Эльдорадо" мы провели анализ рынка. В этот раз вновь потребуется провести такой анализ», - сказал он, отметив, что пока ходатайство в ведомство не поступало.

Кашеваров добавил, что предыдущий анализ показал, что компаниям пришлось бы провести ряд структурных изменений.

Сегодня было официально объявлено о продаже Александром Тынкованом и партнерами 57,7% «М.видео» группе «Сафмар» по $7 за акцию. Сумма сделки составила $726 млн.

Обязательное условие сделки - добровольное предложение «Сафмара» миноритариям «М.видео» о выкупе их акций, говорится в сообщении участников сделки, а также получение всех необходимых разрешений и согласований регулирующих органов.

Основатель компании и генеральный директор Александр Тынкован вместе со своим братом Михаилом и директором по развитию сети Павлом Бреевым через кипрскую Svece Ltd контролируют 57,68% «М.видео», остальные акции находятся в свободном обращении.