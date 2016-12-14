«Аэрофлот» не будет конвертировать долг «Трансаэро» в акции

«Аэрофлот» не будет конвертировать долг «Трансаэро» в акции, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24» в среду.

«Я не верю [в возращение на рынок "Трансаэро"] по одной простой причине: "Трансаэро" нам проиграло несколько судов, они нам должны большие деньги - порядка 10 млрд руб. Кто их нам заплатит? Мы не будем конвертировать долг [»Трансаэро» «Аэрофлоту»] в акции, - сказал В. Савельев. - Общий их долг - 250 млрд руб. Никто его никуда не дел. Я не знаю, как банки себя поведут, но смысл [конвертировать долг]?»

Ранее представитель «Трансаэро» сообщал «Интерфаксу», что для запуска новой авиакомпании на базе бывшего второго авиаперевозчика России его крупнейшие кредиторы должны согласиться конвертировать долги в акции.