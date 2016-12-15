Японская Mitsui подпишет меморандум о сотрудничестве с «Русагро»

Японская корпорация Mitsui & Co планирует подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с российской сельскохозяйственной компанией «Русагро», что позволит ей направить значительные инвестиции в один из крупнейших российских агрохолдингов. Об этом в четверг сообщила газета «Никкэй».

Документ будет подписан в рамках начинающегося сегодня визита президента России Владимира Путина в Японию. По данным издания, Mitsui планирует вложить несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов) в российскую компанию.