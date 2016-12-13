Sumitomo Mitsui и банк ВТБ подпишут соглашение о сотрудничестве – Kyodo News

Один из трех крупнейших банков Японии – Sumitomo Mitsui и российский банк ВТБ планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Как передает ТАСС, это сообщило японское агентство Kyodo News. Договоренность может быть подписана в ходе визита в Японию президента Владимира Путина. В соглашении есть пункты о двустороннем представлении друг другу новых клиентов, утверждает агентство. В банках считают, что оно поможет развитию деловых связей между Россией и Японией.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко 12 декабря заявил, что в преддверии визита Путина Япония и Россия обсуждают предложенный премьер-министром Синдзо Абэ план экономического сотрудничества из восьми пунктов, который, впрочем, не подразумевает сотрудничество на южных Курилах. Правительство Японии тщательно проверяет, не подпадут ли обсуждаемые договоренности под санкции, и сейчас обсуждаются только те проекты, которые соответствуют этому требованию, добавил министр.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation образован в результате слияния The Sakura Bank и The Sumitomo Bank, напоминает ТАСС. У него больше 440 отделений на территории Японии, 17 зарубежных филиалов, а также дочерний банк в Москве.