Путин заявил о влиянии санкций на российскую и мировую экономики

Президент России Владимир Путин считает, что санкции США и ЕС влияют не только на российскую экономику, но и на экономики других стран, передает «Интерфакс».

«Мы часто повторяем как мантру, что эти так называемые пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют. Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий. Это, кстати говоря, наносит ущерб не только российской экономике, но и мировой экономике в целом», - заявил он, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, экономика России - это важный сектор общемировой экономики. Те страны, которые вводят санкции и ограничения, «вредят сами себе в конечном итоге». «Но я думаю, что мы и с этим, конечно, справимся», - заключил Путин.