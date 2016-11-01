Японский госбанк ввел ограничения по кредитованию российских проектов из-за санкций

Государственный Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) ввел ограничения на финансирование российских компаний и банков, чтобы избежать нарушения антироссийских санкций Евросоюза и США. Об этом пишет газета Nikkei. Теперь он не будет вкладываться в проекты, из которых до этого вышли американские или европейские инвесторы, и следить, чтобы эти проекты не спонсировали бы и частные японские структуры. Ограничения введены для отбора проектов, в которых JBIC будет единственным инвестором. Издание отмечает, что такие проекты являются скорее исключением, поскольку JBIC обычно финансирует проекты вместе с частными партнерами, покрывая не более 60% финансирования. Если все же JBIC выберет по новым критериям российский проект для финансирования, он будет инвестировать в него только через адекватный механизм.

Япония вводила санкции против России вслед за ЕС и США, однако они менее жесткие, напоминает Nikkei. С одной стороны, Токио сейчас активизирует экономическое сотрудничество с Москвой в надежде решить старый территориальный спор по островам, но, с другой стороны, Японии не нужно обострять отношения с партнерами по Большой семерке.

Недавно JBIC согласился выделить Сбербанку России кредит в 4 млрд иен ($38 млн), поскольку не нашлось частных структур, готовых прокредитовать Сбербанк. Министр финансов Таро Асо подтвердил 31 октября существование этой договоренности.