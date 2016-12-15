Суд приостановил рассмотрение иска UCP к «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска UCP Industrial Holdings Ltd (Британские Виргинские острова) к АК «Транснефи» по дивидендам за 2015 г. до решения по иску по дивидендам за 2013 г.

Суд приостановил рассмотрение дела по инициативе UCP.

«Этот иск и иск UCP по дивидендам за 2013 г. юридически связаны между собой. Наиболее разумным представляется сначала дождаться окончательного решения по иску о дивидендах за 2013 г. и уже потом вернуться к рассмотрению иска по 2015 г.» , – сообщила «Интерфаксу» представитель фонда Ирина Ланина.

«Мы понимаем решение суда. Оно только подтверждает нашу позицию, что наши оппоненты используют судебную систему в своих целях, забрасывая в суд однотипные иски с целью оказать давление на компанию», – заявил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

Фонд UCP подал иск к «Транснефти» о признании недействительным решения собрания акционеров в части распределения чистой прибыли по результатам 2015 г. По мнению истца, собрание акционеров 30.06.2016 «не вправе было выплачивать дивиденды на обыкновенные акции до выплаты в полном размере дивидендов по привилегированным, что является прямым нарушением закона об акционерных обществах».