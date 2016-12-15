ФАС одобряет идею начать биржевые торги семечками и мясом

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобряет идею Московской биржи начать торги сахаром и предлагает в будущем проводить биржевые торги мясом и растительным маслом. С таким заявлением выступил замруководителя ведомства Андрей Цыганов.

«Какие еще товары (помимо сахара)? Какао, наверное, не будем продавать. Мясо - наверное, да... Семечки, масло - наверное, да. Абсолютно не исключаю, что это те товары, которые могут торговаться, причем уже, наверное, сейчас», - уточнил он.