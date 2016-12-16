Минэнерго и «Роснефть» уладили миром спор о таможенных льготах на 60 млрд рублей

Представители Минэнерго и «Роснефти» заявили в Верховном суде России, что заключили мировое соглашение в деле по заявлению нефтяной компании, требующей обязать Минэнерго выдать ей справки, позволяющие претендовать на возврат из бюджета около 60 млрд руб. таможенных платежей.

Представители сторон просят суд утвердить мировое соглашение.

Судебный спор Минэнерго и «Роснефти» продолжается с 2015 г. Разногласия связаны с экспортом нефти с месторождения дочернего «Верхнечонскнефтегаза» (ВЧНГ), по своим характеристикам подпадавшего в 2012-2013 гг. под таможенную льготу.