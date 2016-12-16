Lufthansa и профсоюз пилотов проведут окончательные переговоры о зарплатах с посредником

Lufthansa и профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) договорились провести переговоры об оплате труда пилотов с помощью посредника, сообщает Reuters cо ссылкой на заявление VC. Кто именно будет посредником, не раскрывается. Предполагается, что переговоры завершатся достижением договоренности в конце января. Профсоюз пообещал, что не будет организовывать забастовки в течение этого периода.

«Стол переговоров - единственное место, где можно прийти к решениям, которые будут выгодны и сотрудникам, и компании», - прокомментировала ситуацию член правления Lufthansa Беттина Фолькенс, которая отвечает за кадровые вопросы.

VC добивается повышения зарплат пилотов с 2012 г. С начала 2014 г. профсоюз организовывал забастовки пилотов, до настоящего момента таких акций протеста было 15, они стоили авиаперевозчику сотни миллионов евро упущенной выгоды. В ноябре пилоты Lufthansa бастовали шесть дней кряду, и это обошлось компании еще в 100 млн евро.

Руководство Lufthansa объясняло, что не может удовлетворить требования профсоюза, иначе компания разорится. Перевозчик пытается сократить расходы, чтобы более эффективно конкурировать с другими авиакомпаниями, в том числе лоукостерами. В конце ноября Lufthansa предложила пилотам повышение зарплаты в два этапа на 4,4% и дополнительно одноразовую выплату. Профсоюз требует ежегодного увеличения зарплаты 5400 своим членам в Германии на 3,7% с началом отсчета в 2012 г., компания ранее соглашалась на рост в 2,5% ежегодно в течение шести лет.