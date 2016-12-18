На заправках «Газпром нефти» переименовали американо в «руссиано»

В Санкт-Петербурге на заправках «Газпром нефти» появился кофе «руссиано», сообщает корреспондент «Ведомостей». В меню кафе он заменил американо, однако рецепт приготовления кофе не изменился.

Новым названием заклеены ценники и кнопки на кофейном автомате, оно также указано в чеке. По словам сотрудника АЗС, новые названия – «руссиано» и «руссиано XL» – появились примерно неделю назад.

Напомним, с предложением о переименовании кофе американо в «руссиано» выступил в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев.