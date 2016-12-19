Суд принял к производству иск «Аэрофлота» к «Трансаэро» на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 декабря принял к производству иск «Аэрофлота» к авиакомпании «Трансаэро» на сумму 2,02 млрд руб. и возбудил по нему дело, следует из картотеки арбитражных дел.

Предварительное заседание назначено на 2 марта 2017 г.

Иск был зарегистрирован 18 ноября 2016 г., о его деталях пока не сообщается.

26 октября 2015 г. у «Трансаэро» был аннулирован сертификат эксплуатанта. 16 декабря того же года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Сбербанка в рамках дела о банкротстве «Трансаэро» ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения.