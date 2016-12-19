«Лукойл» не получал предложений о снижении добычи в счет квот других компаний

«Лукойл» пока не получал предложений о снижении добычи нефти в счет квот других нефтяных компаний, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

«Когда утвердят квоты, согласно квотам, я надеюсь, что это [сокращение добычи] будет для всех по объемам производства. Сейчас комиссия работает, в ближайшее время будут утверждены», – сказал он.

Алекперов, уточнил, что к «Лукойлу» никто не обращался о снижении добычи в счет квот других компаний. «Нет», – сказал он.

«Если будет у кого-то естественное более резкое падение, опережающее ограничение по квотам, конечно, это можно будет перераспределить своим коллегам. Такой механизм должен работать. Квоты распространяются в целом на Россию, а не на отдельно взятую компанию», – добавил он.

Компания рассматривает вариант сокращения добычи на тех месторождениях, которые можно и остановить безболезненно для технологических процессов, и ввести в эксплуатацию.