«Лукойл»: Компании сократят добычу нефти пропорционально доле на рынке

Добыча нефти каждой нефтяной компании в России будет сокращаться пропорционально, сообщил по итогам совещания в Минэнерго первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. При этом он отметил, что график сокращения добычи не был утвержден.

«Каждая компания будет смотреть сама. Есть определенные пропорции добычи нефти. Компании будут снижать добычу с учетом своих особенностей», - прокомментировал Маганов.

Президент «Транснефти» Николай Токарев сказал: «Какие графики будут подаваться, так и будет транспортироваться. График экспортный есть, заявки будут подавать и будут выполняться, не думаю, что это будет существенное влияние. Сокращение добычи будет не смертельное».

На вопрос, будет ли сокращение за счет внутреннего рынка или экспорта, Токарев ответил: «Пока не знаем, но оно будет неминуемо, после чего посмотрим».