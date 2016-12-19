Анонс «Ведомостей» на 20 декабря 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
при подборе персонала рекрутеры опираются на субъективные ощущения, а не на тесты и резюме;
ирландцы защищают Apple от европейских налоговиков;
Трамп настроен против Китая.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: министр энергетики России Александр Новак рассказал, как Россия договаривалась с ОПЕК
и статью на полосе «Комментарии»: какое место в рейтинге Путина занимает величие державы.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».