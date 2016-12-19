Анонс «Ведомостей» на 20 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

при подборе персонала рекрутеры опираются на субъективные ощущения, а не на тесты и резюме;

ирландцы защищают Apple от европейских налоговиков;

Трамп настроен против Китая.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: министр энергетики России Александр Новак рассказал, как Россия договаривалась с ОПЕК

и статью на полосе «Комментарии»: какое место в рейтинге Путина занимает величие державы.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».