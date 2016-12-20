Обама собирается заблокировать добычу нефти и газа в Арктике – Bloomberg

Президент США Барак Обама намерен заблокировать продажу новых разрешений на бурение в Арктике и на некоторых участках американского шельфа в Атлантике, сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. По их словам, это решение может на неопределенный срок ограничить производство нефти на этих месторождениях. Они говорят, что аналогичное решение скоро может принять и Канада.

Президент намерен воспользоваться положением закона 1953 г., которое предоставляет главе государства полномочия по выводу территорий из зон, где разрешена разработка нефти и газа, говорят собеседники агентства. До сих пор этот закон применялся в ограниченных ситуациях, например, для обеспечения вечной защиты коралловых рифов или лежбищ морских млекопитающих.

О решении может быть объявлено уже 20 декабря. Представитель Белого дома от комментариев отказался.

Bloomberg считает, что таким образом уходящая администрация Обамы может отреагировать на обеспокоенность экологов, которые ждут от Дональда Трампа иных подходов к проблемам защиты окружающей среды. Трамп может попытаться отменить решение Обамы, однако в законодательстве эта процедура не прописана, так что может уйти много лет, пока отмена решения не будет подтверждена через суд.

Если решение будет принято, оно может коснуться большей части месторождений в Чукотском море и море Бофорта к северу от Аляски. На уже ведущиеся работы оно не распространится.