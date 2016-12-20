«Роснефть» собирает заявки на второй транш биржевых бондов

«Роснефть» во вторник проводит сбор заявок на биржевые облигации, сообщила компания, не назвав объемов размещения. Организатором выступает Газпромбанк, заявки принимаются с 12.00 до 16.00.

Общий объем программы биржевых бондов «Роснефти» – 1,07 трлн руб., более половины уже размещено (600 млрд руб. 24 ноября).

По данным источника «Интерфакса», «Роснефть» собирает заявки на пятилетние бонды объемом 30 млрд руб., ориентир ставки купона – 9,40–9,60%.