Транспортная прокуратура выяснит причины инцидента в екатеринбургском аэропорту

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с выездом пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Выясняются причины инцидента, также «проверяется соблюдение прав пассажиров, в том числе это предоставление им питания, гостиницы и прочее», сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь «Кольцово» Дмитрий Тюхтин сообщил, что в связи с инцидентом аэропорт ночью не работал около трех часов, рейсы не принимались и не отправлялись. «За это время в связи с этим инцидентом было задержано 20 рейсов всего. 11 на прилет, 9 на вылет. С 4:30 (2:30 по Москве) аэропорт работает в штатном режиме», - сказал он.

По словам Тюхтина, за пассажирами аварийного самолета уже прибыл резервный борт, около 10:00 (8:00 по Москве) они должны вылететь на Пхукет.

Инцидент произошел с пассажирским самолетом авиакомпании Azur Air, выполнявшим рейс в провинцию Таиланда. По данным Росавиации, во время разбега пилоты услышали хлопки в двигателе и решили применить экстренное торможение. Лайнер, на котором находилось более 300 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50-60 м. В результате никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На несколько часов аэропорт был закрыт, десятки рейсов задержаны.