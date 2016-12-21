Кабмин рассмотрит нацпроект «Чистая страна» на основе мусоросжигательных заводов «Ростеха»

На сегодняшнем заседании президиума совета по приоритетным проектам правительство может утвердить паспорт нацпроекта «Чистая страна», основой которого станет пилотный запуск мусоросжигательных заводов в Московской области с производством электроэнергии. Как пишет «Коммерсантъ», он обойдется в 150 млрд руб., из которых по 60 млрд руб. составят кредиты российских и иностранных банков, у последних - со страховым покрытием Швейцарского экспортного агентства SERV, а еще 30 млрд руб. предоставит консорциум инвесторов.

Бюджетного субсидирования проект не предполагает. От регионов «Ростех» получит льготы по налогам на имущество и прибыль на 15 лет. Но и в этом случае поступления в бюджет Московской области ожидаются на уровне 16,7 млрд руб. Поддержка заводов будет осуществляться за счет продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В связи с этим сжигание отходов признано возобновляемым источником энергии наравне с солнечной и ветрогенерацией.

«Термическое обезвреживание — единственный цивилизованный способ утилизации оставшихся после сортировки отходов, его следует рассматривать именно как альтернативу полигонному захоронению, которое приводит к неконтролируемому загрязнению воздуха и сточных вод», - поясняет собеседник издания в правительстве.

В аппарате правительства поддержку инициативы объясняют тем, что нелегальные полигоны по объему уже впятеро превосходят легальные.