Россия пригрозила Таджикистану остановить авиасообщение с 22 декабря

Россия может с 22 декабря остановить авиасообщение с Таджикистаном, если Душанбе откажется от взятых на себя обязательств, сообщили в Минтрансе РФ.

«С 00 часов 22 декабря российская сторона оставляет за собой право остановить воздушное сообщение между двумя странами, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам», - заявили в Минтрансе. В ведомстве подчеркнули, что отказ таджикских властей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд - Жуковский, ссылаясь на отсутствие паритета, неправомочен.

Ранее управление гражданской авиации минтранса Таджикистана отказало российской авиакомпании «Ямал» в утверждении формы Р для полетов из аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.

В октябре с похожими трудностями столкнулись «Уральсике авиалинии». Минтранс Таджикистана отказался согласовать полеты «Уральским авиалиниям» из Жуковского в Худжанд и Душанбе, сочтя, что это, по сути, увеличит частотность полетов в Москву.

«Ямалу» же было отказано по причине того, что в настоящее время объем перевозок между Жуковским, Душанбе и Худжандом («Уральские авиалинии» летают три и два раза в неделю, Tajik Air пока не летает) соответствует потребностям.