Россия ограничила ввоз птицы из Венгрии, Нидерландов, Польши и Швеции

Россельхознадзор из-за птичьего гриппа ввел временные ограничения на ввоз птицы из Польши, Нидерландов, Швеции и Венгрии. Об этом сообщается на сайтах региональных отделений ведомства.

В частности, управление Россельхознадзора по Республике Мордовии и Пензенской области сообщило, что с 17 декабря действуют ограничения на ввоз в регионы живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции из ряда регионов Венгрии.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области информирует об ограничениях на ввоз птицы и всех видов птицеводческой продукции из отдельных регионов Швеции и Польши.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике сообщило о запрете на ввоз живой птицы и инкубационного яйца с одной из территорий Нидерландов.