Китайский интернет-ритейлер Alibaba вернулся в черный список США

Китайский интернет-ритейлер Alibaba снова включен властями США в список «пиратских рынков» из-за массовых продаж нелицензированной продукции, сообщает BBC.

Четыре года назад компания была исключена из списка, однако сейчас власти США заявляют, что через принадлежащую Alibaba Group онлайн-платформу Taobao проходит огромный объем контрафакта.

Президент Alibaba Group Майкл Эванс заявил, что расстроен таким решением. По его словам, пока непонятно, «было ли оно принято на основании фактов или же продиктовано политической обстановкой».

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей кампании обвинял китайские компании в нарушении прав интеллектуальной собственности.

В России наибольшей популярностью среди сервисов Alibaba Group пользуется интернет-магазин AliExpress.