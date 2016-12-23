«Росатом» вступил в борьбу за крупнейшее в России месторождение золота – «Коммерсантъ»

В аукционе за крупнейшее в России неразработанное месторождение золота Сухой Лог намерена участвовать золотодобывающая GV Gold (ПАО «Высочайший»), подконтрольная акционерам Ланта-банка, сообщает «Коммерсантъ». Ее партнером для участия в конкурсе стал «Росатом», рассказали изданию информированные источники. По его данным, стороны создали СП - ООО «Бодайбинская горнорудная компания» (БГРК, создана «Высочайшим» в августе), 25% в нем получило АО «ЭГМК-проект», входящее в «Росатом». Руководителем БГРК стал гендиректор GV Gold Сергей Васильев. Заявка на тендер по Сухому Логу будет подана от БГРК, говорят источники газеты. 23,25% в GV Gold принадлежит Blackrock и ЕБРР, по условиям аукциона на Сухой Лог, в капитале претендентов с иностранными инвесторами должно присутствовать государство, объясняет газета.

Роснедра получили первые две заявки на участие в аукционе - от компаний «СЛ золото» и «Золото Бодайбо». ООО «СЛ золото» – совместное предприятие «Ростеха» и «Полюса», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». У «Полюса» в компании контрольный пакет – 51%. ООО «Золото Бодайбо» создано 17 октября 2016 г. 42% контролирует ВТБ, 58% принадлежит Ибрагиму Мухаметовичу Паланкоеву. Адрес «Золото Бодайбо» совпадает с адресом объединенной шахтостроительной компании «Союзспецстрой». Паланкоев – президент этой компании.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 декабря. Сами торги могут пройти 26 января следующего года.

Интерес к торгам проявляли Kinross и Nordgold. Летом министр природы Сергей Донской говорил, что в аукционе намерена участвовать «Алроса». Президент компании Андрей Жарков тогда это опровергал. 22 декабря представитель «Алросы» сказал «Ведомостям», что пока компания не подавала заявку, а ее стратегия не предусматривает разработку золоторудных месторождений.