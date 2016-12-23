«Уральские авиалинии» не получали уведомлений о запрете полетов в Таджикистан

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» не получала уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан. «На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмене рейсов в Таджикистан», – заявил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.

В Министерстве транспорта России также заявили, что не получали официальную телеграмму от авиавластей Таджикистана о приостановке рейсов «Уральских авиалиний».

Ранее сообщалось, что министерство транспорта Таджикистана отменило рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех городов России (Краснодар, Уфа, Челябинск, Красноярск) в ответ на приостановку полетов «Сомон эйр» в ряд российских регионов.

По данным онлайн-табло аэропортов, сейчас отменены рейсы в Таджикистан из Самары и Екатеринбурга.